В среду, 16 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 8 комплектов медалей в 5 видах спорта, а также состоится одна игра за бронзу в женском хоккее. Представляем полное расписание соревнований на Олимпиаде 16 февраля. Красным выделены медальные старты.

4:05. Кёрлинг, женщины. Сессия 10

По традиции олимпийский день откроют соревнования по кёрлингу. В десятой сессии россиянки не участвуют. На лёд выйдут Канада – США, Швейцария – Южная Корея, Китай – Великобритания.

4:30. Фристайл, мужчины. Слоупстайл, финал

Три этапа финала в слоупстайле у мужчин пройдут в 4:30, 4:58 и 5:26. Россиян в этом виде не представлено.

5:15. Горные лыжи, мужчины. Слалом, заезд 1

Первые заезды в слаломе у мужчин пройдут в 5:15 по Москве. За награды попробует побороться самый возрастной спортсмен в составе сборной России – Александр Хорошилов, а также Иван Кузнецов и Александр Андриенко. Примечательно, что у Хорошилова сегодня день рождения – ему исполнилось 38 лет.

7:10. Хоккей, мужчины. 1/4 финала, США – Словакия

Первую путёвку в полуфинал мужского хоккейного турнира разыграют США и Словакия.

8:15. Горные лыжи, мужчины. Слалом, заезд 2

Через три часа после первого заезда в слаломе состоится второй заезд, который и определит медалистов.

9:00. Хоккей, мужчины. 1/4 финала, Россия – Дания

Сборная России попробует второй раз подряд выиграть олимпийский хоккейный турнир. Свой путь в плей-офф подопечные Алексея Жамнова начинают с матча против Дании.

9:05. Кёрлинг, мужчины. Великобритания – Россия

Для сохранения шансов на попадание в плей-офф России необходимо побеждать Великобританию, которая уже обеспечила себе место в полуфинале.

В это же время пройдут матчи Китай – Швейцария и Италия – Дания.

10:15. Лыжи, женщины. Командный спринт, полуфиналы

За выход в финал поборются россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева. Их дуэт стартует во втором полуфинале. В решающий забег попадут первые два места в каждом полуфинале плюс обладатели шести лучших результатов из оставшихся.

10:45. Биатлон, женщины. Эстафета 4x6 км

Женская сборная России попытается реабилитироваться за обидную бронзу эстафетной команды мужчин. Четыре этапа по 6 километров от нашей страны побегут Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

11:15. Лыжи, мужчины. Командный спринт, полуфиналы

За награды в командном спринте сегодня также поборются мужчины. Во втором полуфинале под первым стартовым номером выйдут Александр Большунов и Александр Терентьев. Правила выхода в финал идентичны женским: первые два места в каждом полуфинале плюс обладатели шести лучших результатов из оставшихся.

11:40. Хоккей, мужчины. 1/4 финала, Финляндия – Швейцария

Третий полуфиналист мужского хоккейного турнира определится в игре Финляндии и Швейцарии.

12:15. Лыжи, женщины, Командный спринт, финал

Финальная гонка по итогам полуфинала состоится также сегодня, в 12:15.

12:45. Лыжи, мужчины. Командный спринт, финал

Медальная гонка у мужчин стартует почти сразу после финала командного спринта у женщин.

14:00. Фристайл, мужчины. Лыжная акробатика, финал

В финал состязаний по лыжной акробатике пробились Станислав Никитин и Илья Буров. Свои попытки спортсмены представят в 14:00 и 15:00.

14:30. Хоккей, женщины. Матч за третье место, Финляндия – Швейцария

Швейцарки, не пустившие в полуфинал сборную России, сразятся за бронзовые медали с Финляндией. Финальный матч Канада – США пройдёт 17 февраля.

14:30. Шорт-трек, женщины. 1500 м, плей-офф

В 14:30 стартуют четвертьфиналы на дистанции 1500 м в шорт-треке у женщин. Анна Вострикова и Софья Просвирнова стартуют в четвёртом забеге, Екатерина Ефременкова – в заключительном шестом.

В полуфиналы пройдут три лучших шорт-трекистки в каждом забеге, а также три лучших из занявших четвёртые места. Полуфинальные забеги стартуют в 15:15, а утешительный финал Б – в 16:11.

15:05. Кёрлинг, женщины. Россия – Швеция

Россиянки уже лишились шансов на попадание в полуфинал. Их соперницами в вечерней сессии станет Швеция. Параллельно состоятся игры Южная Корея – Дания, Япония – США и Канада – Китай.

15:32. Шорт-трек, мужчины. Эстафета 5000 м, финал

Мужская сборная России поборется за медали эстафеты с Южной Кореей, Канадой, Италией и Китаем.

В утешительном финале места с шестого по восьмое разыграют Нидерланды, Япония и Венгрия. Он пройдёт непосредственно перед медальной гонкой, которая по расписанию стартует в 15:44.

16:18. Шорт-трек, женщины. 1500 м, финал

Сразу после утешительного финала в шорт-треке на дистанции 1500 м состоится медальная гонка.