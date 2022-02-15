Российский лыжник Денис Спицов назвал ценность завоеванного им серебра в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Спицов вспомнил, что испытал огромную радость от того, что снова оказался в топе лучших лыжников. Лыжник не мог показать высокие результаты четыре года.

«Да, это был успех, но я понимал, что главная цель – олимпийское золото. Ведь сколько бы ты ни выиграл олимпийских медалей, но, если у тебя нет золотой – через пару лет тебя все забудут. По факту ты – никто», – цитирует Спицова «Чемпионат».

Денис рассказал, что государство платит Президентскую стипендию олимпийским чемпионам в течение года, а зарплата в Центре спортивной подготовки остается на два года. Если после этого не показать результат на чемпионате мира, но будут платить такую же зарплату, как и призеру чемпионата России.