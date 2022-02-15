Французский биатлонист и чемпион мира в смешанной эстафете Антонен Гигонна обратился к фанатам после провала биатлониста сборной России Эдуарда Латыпова в мужской эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, Латыпов ушел на два штрафных круга на последней стрельбе, имея преимущество над соперниками около минуты.

«Эдуард Латыпов, я был прямо за тобой, рядом с твоим тренером, напротив стрельбища, на это действительно было трудно смотреть. Этот ужасный момент могут переживать только биатлонисты. Российские фанаты, пожалуйста, будьте с ним поласковее!» – написал Гигона в своем «Инстаграме».

Мужчины пробегут на Олимпиаде последнюю гонку 18 февраля. Биатлонисты выступят в масс-старте.