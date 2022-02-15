Российский журналист Игорь Рабинер прокомментировал прокаты российских фигуристок в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Также он сравнил триумф Валиевой в фигурном катании и провал Латыпова в эстафете по биатлону.

Напомним, Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде, несмотря на проблемы с допуском к Играм из-за положительной допинг-пробы.

Латыпов ушел на два штрафных круга на последнем этапе в мужской эстафеты на Олимпиаде и финишировал только третьим. Биатлонист принял эстафету с преимуществом около минуты над соперниками.

«Скажу лишь одно – в дикой для любого взрослого ситуации она прыгнула четверной над самой собой. Над школьницей 15 лет от роду, глядя на которую, тому же Латыпову должно быть еще более стыдно«, – написал Рабинер в своем телеграм-канале.

Журналист пожелал российским фигуристкам удачи в произвольной программе. Она состоится 17 февраля.