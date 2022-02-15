Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал об общении с российскими игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге.

Напомним, хоккеистам НХЛ запретили принимать участие в Олимпийских играх в Пекине из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Мы общались, летали в Северную Америку, встречались с парнями, которые могли попасть в команду. Они очень сильно расстроились, потому что Овечкин, Малкин уже возрастные ребята. Сейчас они постоянно на связи. Переживают, болеют, после каждого матча поздравляют, дают советы«, – цитирует Ковальчука официальный телеграм-канал ОКР.

Завтра, 16 февраля, сборная России сыграет с национальной командой Дании в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.