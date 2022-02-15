Вирусолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что коронавирус продолжает мутировать. Об этом сообщает «Мойка78».

Специалист считает, что в странах с вакцинированным и переболевшим населением новый «суперштамм» появиться не может, но в Китае и Азии – вполне.

Волчков заявил, что полтора миллиарда жителей Китая пока не знакомы с коронавирусом. Именно в их организмах вирус может размножаться и мутировать.

По словам вирусолога, риск появления нового штамма чрезвычайно мал пока регионы с нулевой толерантностью к вирусу закрыты и не допускают распространения ковида.

Специалист считает, что не нужно бороться с образованием новым штаммов. Это естественный процесс. Ученым нудно создать вакцины, которые будут предотвращать заражение новыми штаммами.