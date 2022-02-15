Клинический фармаколог и специалист по токсикологии Александр Эдигер высказался о версии про попадание триметазидина в организм фигуристки Камилы Валиевой через продукт, который принимал ее дедушка.

«Заявления про загрязнение препарата при участии дедушки я считаю опасным, издевательским бредом. Вещество триметазидин входит в состав таблеток, покрытых оболочной. Следовательно, очень трудно загрязнить триметазидином что бы то ни было«, – цитирует Эдигера Metaratings.

Фармаколог назвал версию идиотским вбросом. Он также считает неправдоподобной версию о том, что загрязнение триметазидином нейтрального препарата произошло на фармацевтическом заводе. Однако ее можно проверить.

Эдигер считает, что у Валиевой крутые защитники, если они смогли добиться разрешения фигуристке выступать на Олимпийских играх такими способами.