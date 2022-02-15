Заместитель городского комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана заявил о достижении 100-процентного коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает «РБК».

«Если говорить о коллективном иммунитете – мы достигли 100%«, – сообщил Сарана.

Чиновник сослался на данные Министерства здравоохранения. Он уточнил, что в число получивших иммунитет к вирусу входят переболевшие ковидом и привитые от инфекции.

Сарана заявил, что в Санкт-Петербурге полностью вакцинированы 3,14 миллионов человек. Ревакцинировались 240 тысяч.

По данным Смольного по состоянию на 14 февраля в Петербурге привиты 2,9 миллионов человек. Первичную вакцинацию прошли 2,3 миллиона горожан.

Ранее сообщалось, что с 21 февраля власти города снимут ограничения для кафе и кинотеатров.