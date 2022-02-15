В Лиге чемпионов сегодня, 16 февраля, состоится очередной игровой день. В 1/8 финала встретятся «Зальцбург» и «Бавария», «Интер» и «Ливерпуль».

Оба матча начнутся в 23:00 по московскому времени.

«Интер» и «Ливерпуль» не лидируют в домашних чемпионатах, но играют на уровне. Итальянская команда идет на втором месте в Серии А с лучшей результативностью в чемпионате – 55 голов за 24 матча. «Ливерпуль» также занимает вторую строчку рейтинга в своей лиге с лучшим показателем по голам – 61 за 24 матча.

«Зальцбург» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Клуб из Австрии играет в атакующий футбол и одержал победу в пяти последних матчах.

Уже в 1/8 финала команду ждет «Бавария», которая выиграла 21 матч подряд на выезде в еврокубках. Правда, в текущем сезона команда из Германии играет непредсказуемо. В девяти последних матча клуб проиграл трижды.