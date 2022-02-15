Олимпийская чемпионка в эстафете из России Вероника Степанова рассказала, почему не попала в заявку на женский командный спринт на Играх в Пекине.

«Командный спринт и 30 км не бегу совместным решением тренеров и моего тела. Пик формы пройден, а ездить по двадцатым местам мне уже не интересно, а команде не нужно«, – написала Степанова в «Инстаграме».

Вероника добавила, что послушалась критиков и поедет подтягивать классический ход в Норвегию, на молодежное первенство мира.

Спортсменка посоветовала следить за лыжными гонками весь сезон.

Напомним, в командном спринте выступят Юлия Ступак и Наталья Непряева. Лыжницы примут участие в гонке завтра, 15 февраля. Полуфинал В с россиянками стартует в 10:40 по московскому времени.