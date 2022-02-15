Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде, российские конькобежцы взяли серебро Игр в командной гонке, биатлонисты из России упустили золото на последнем этапе мужской эстафеты – самые интересные новости 15 февраля в традиционном дайджесте от NVsport.

Сборная России по биатлону упустила золото в мужской эстафете на последнем рубеже

Эдуард Латыпов, бежавший финишный этап эстафеты на Олимпиаде в Пекине, зашел на два штрафных круга, использовав все дополнительные патроны на последней стрельбе. Его обошли норвежцы и французы. На рубеж российский биатлонист пришел с 50-секундным отрывом от преследователей.

Валиева выиграла короткую программу девушек на Олимпиаде, Щербакова — вторая

Камила Валиева набрала 82,16 балла и заняла промежуточное первое место в личном турнире на Олимпиаде. 17 февраля спортсменки представят произвольные программы.

Россияне Алдошкин, Трофимов и Захаров взяли серебро Олимпиады в командной гонке у конькобежцев

Российские конькобежцы уступили представителям Норвегии 2,39 секунды на финише. Во время гонки соперники только увеличивали отрыв от сборной России.

Женская сборная России по баскетболу вышла на чемпионат мира-2022

Российские баскетболистки обыграли представительниц Пуэрто-Рико на отборочном этапе чемпионата мира. В результате победы россиянки заняли третье место в своей группе и обеспечили себе выход на ЧМ-2022.

Российские керлингистки впервые выиграли матч на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по керлингу выиграла первый матч на Играх-2022. Спортсменки обыграли представительниц Китая со счетом 11:5.

Глухов спас керлингистов из России от вылета с Олимпиады в матче с Канадой

Российские керлингисты сохранили шансы на выход в плей-офф турнира благодаря победе над канадцами со счетом 7:6.