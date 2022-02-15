В допинг-пробе Камилы Валиевой обнаружены следы еще двух лекарственных препаратов. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно документам полученным The New York Times, стокгольмская лаборатория нашла в допинг-пробе Камилы Валиевой наличие двух других сердечных препаратов – гипоксена и L-карнитина. Они не входят в список запрещенных лекарств для спортсменов.

Сегодня, 15 февраля. Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде с результатом в 82,16 балла. Она ошиблась при приземлении тройного акселя. Личный рекорд фигуристки в КП составляет более 90 баллов.

Напомним, CAS допустил российскую спортсменку до участия в Олимпийских играх в Пекине, несмотря на наличие в ее декабрьской допинг-пробе запрещенного кардиологического препарата триметазидина.

Произвольную программу Валиева представит 17 февраля.