На Олимпийских играх в Пекине (Китай) стартовал плей-офф хоккейного турнира. Сегодня, 16 февраля, сборная России сыграет с командой Дании.

Матч начнется в 9:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи проведет «Первый канал».

Команды уже встречались на групповом этапе. В том матче сборная России одержала победу со счетом 2:0.

Сборная Дании впервые в истории участвует в Олимпийских играх. На групповом этапе датчане выиграли два матча – у Чехии (2:1) и Швейцарии (5:3).

Дания играла в той же группе В, что и Россия, и вышла в плей-офф турнира со второго места.

Победитель матча встретится с фаворитом встречи между Финляндией и Швейцарией в полуфинале.

В оставшихся четвертьфинальных матчах встретятся национальные команды США и Словакии, Швеции и Канады.