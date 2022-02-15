Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, как сложно российской фигуристке Анне Щербаковой выступать в новых коньках на Олимпиаде.

«Обкатка коньков у всех идет по-разному. В какой-то момент понимаете, что где-то натирает и совсем неудобно. Обычно спортсмены обкатывают их во внесоревновательное время – во время сборов», – цитирует Ягудина «Чемпионат».

Алексей добавил, что Аня уже привыкла к тому, что ботинки часто ломаются, но все равно испытывает стресс из-за новых коньков.

Ягудин считает, что ситуация со сломанными ботинками отбрасывает немного назад. Приходится начинать практически с нуля.

Анна Щербакова идет на втором месте после короткой программы на Олимпийских играх. Она уступила только соотечественнице Камиле Валиевой.