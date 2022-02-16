Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которую допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде решением Спортивного арбитражного суда. Ранее допинг-тест спортсменки показал положительный результат.

«В четверг напротив результата Валиевой будет стоять звездочка. Этот результат будет считаться предварительным. Пока еще идет расследование, дело не окончено«, – заявил Адамс на пресс-конференции.

По итогам короткой программы Камила Валиева занимает первое место с результатом в 82,16 балла. Ее соотечественница Анна Щербакова идет на второй строчке турнирной таблицы (80,20). Японка Каори Сакамото (79,84) занимает третье место. Александра Трусова из России с 74,60 баллами стала четвертой.

Фигуристки представят произвольные программы завтра, 17 февраля.