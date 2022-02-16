Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и испанским «Реалом» состоялся сегодня, 16 февраля. Сильнее в противостоянии оказались парижане (1:0).

Первый критический для «Реала» эпизод случился на 61-й минуте матча. Даниэль Карвахаль сбил Килиана Мбаппе в штрафной. Рефери назначил пенальти. Пробивать его доверили аргентинцу Лионелю Месси. Форвард пробил в нижний правый угол. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отразил удар Месси.

На 94-й минуте матча Мбаппе сам реализовал свой шанс. Форвард французского клуба вывел команду вперед.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Мадриде 9 марта.

На групповом этапе ПСЖ набрал 11 очков и занял второе место в группе, пропустив вперед только «Манчестер Сити» (12).

«Реал» с 15-ю очками вышел в 1/8 финала с первого места в группе.