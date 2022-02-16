В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона встречались «Спортинг» и «Манчестер Сити». Матч прошел на стадионе «Жозе Алвададе» в Лиссабоне (Португалия) и завершился победой гостей со счетом 5:0.

Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Отличился форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез. Взятие ворот было подтверждено только после просмотра VAR.

Через 10 минут полузащитник «Сити» увеличил преимущество гостей в счете.

На 32-й минуте третий гол за «Манчестер» забил полузащитник Фил Фоден.

На 44-й минуте матча Силва оформил дубль.

В начале второго тайма очередной гол Силвы был отменен после просмотра VAR из-за офсайда.

Рахим Стерлинг установил итоговый счет в матче на 58-й минуте.

Ответная встреча состоится 9 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия).