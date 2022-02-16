Американский лыжник Александр Холл выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине в слоупстайле. Сегодня, 16 февраля, на соревнованиях прошел финал.

Александр Холл из США набрал 90,01 балла.

Его соотечественник Николас Кэппер получил оценку в 86,48 балла за свою попытку и стал вторым.

Йеспер Тьедер из Швеции замкнул тройку призеров (85,35).

На прошлой Олимпиаде Холл стал 16- м в квалификации и не смог пробиться в финал.

Российские лыжники участия в финале не принимали. По состоянию на утро 16 февраля сборная России завоевала 4 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовы медалей.

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования начались 4 февраля. Церемония закрытия Игр-2022 состоится 20 февраля.