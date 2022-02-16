В Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В нем встречались «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержали гости со счетом 4:1.

На 5-й минуте счет был открыл усилиями Джо Снивли с передачи россиянина Дмитрия Орлова.

На 43-й минуте Майкл Маккэррон сравнял счет. Уже через минуту гости вновь вышли вперед усилиями Ника Дженсена.

Третью и четвертую шайбы «Вашингтона» на свой счет записал россиянин Александр Овечкин. Российский хоккеист забил 30-ю и 31-ю шайбы в текущем сезоне.

Капитан «Вашингтона» прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб. В последний раз Овечкин забивал 23 января в матче с «Оттавой Сенаторз».