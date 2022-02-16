На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Российский форвард и капитал «Вашингтона» Александр Овечкин забросил третью и четвертую шайбы команды. Эти голы стали для хоккеиста 30-м и 31-м в сезоне. Также на счету россиянина 31 ассист.

Александр Овечкин смог прервать серию из шести матчей без заброшенных шайб. В последний раз российский хоккеист забивал 23 января в матче с «Оттавой Сенаторз».

Александр Овечкин занимает пятое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги. Форвард набрал 61 очко. Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал 65 очков.