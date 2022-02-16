Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что расследование по делу Камилы Валиевой еще не окончено. Допинг-пробу «Б» еще не вскрывали.

Напомним, 7 февраля стало известно о положительной допинг-пробе 15-летней российской фигуристки. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву до участия в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. В случае попадания Камилы на пьедестал, церемония награждения не состоится.

«Этот человек пока еще не вскрывал пробу «Б», дело продолжается. Нам всем нужно следовать установленной процедуре«, – цитирует Адамса журналист Том Шад в «Твиттере».

Вчера, 15 февраля, Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде в Пекине. С произвольными программами фигуристки выступят завтра, 17 февраля.