В Пекине (Китай) состоялся первый матч 1/4 финала хоккейного турнира в рамках зимних Олимпийских игр. Сегодня, 16 февраля, сборная США встречалась с национальной командой Словакии.

Счет в матче на 12-й минуте первого периода открыл Юрай Славковски из Словации.

Через пять минут Ник Николас Абруццезе сравнял счет.

Во втором периоде матча Сэм Хэнтджес снова вывел сборную США вперед.

В третьем отрезке матча Марек Гривик из Словакии сравнял счет (2:2) и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время сильнейшего выявить не удалось. Решающий буллит реализовал Петер Цегларик из сборной Словакии.

Сборная России начала четвертьфинальный матч на Олимпиаде против национальной команды Дании.

Также в четвертьфинал Игр-2022 вышла команда Финляндии и Швейцарии, Швеции и Канады.