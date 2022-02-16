В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречались «Нью-Джерси Девилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) и завершилась победой гостей со счетом 6:3.
Хозяева открыли счет на 9-й минуте первого периода усилиями Доусона Мерсера.
Меньше минуты ушло у гостей на то, чтобы сравнять счет. Отличился Пэт Марун.
На последней минуте периоде Шараганович снова вывел «Нью-Джерси» вперед.
Во втором периоде Джек Хьюз забросил третью шайбу за команду хозяев.
На 36-й минуте матча Стивен Стэмкос отыграл один гол для «Тампы» с передачи Никиты Кучерова.
Третью шайбу гостей забросил Алекс Киллорн с передачи Михаила Сергачева.
В третьем игровом отрезке хоккеисты «Тампы» забросили три шайбы в ворота «Дэвилз. Отличились Виктор Хедман, Никита Кучеров и Пьер-Эдуард Белльмар.
Комментарии Развернуть