Никита Кучеров в матче с "Флоридой". Фото: НХЛ

Никита Кучеров в матче с "Флоридой". Фото: НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречались «Нью-Джерси Девилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) и завершилась победой гостей со счетом 6:3.

Хозяева открыли счет на 9-й минуте первого периода усилиями Доусона Мерсера.

Меньше минуты ушло у гостей на то, чтобы сравнять счет. Отличился Пэт Марун.

На последней минуте периоде Шараганович снова вывел «Нью-Джерси» вперед.

Во втором периоде Джек Хьюз забросил третью шайбу за команду хозяев.

На 36-й минуте матча Стивен Стэмкос отыграл один гол для «Тампы» с передачи Никиты Кучерова.

Третью шайбу гостей забросил Алекс Киллорн с передачи Михаила Сергачева.

В третьем игровом отрезке хоккеисты «Тампы» забросили три шайбы в ворота «Дэвилз. Отличились Виктор Хедман, Никита Кучеров и Пьер-Эдуард Белльмар.