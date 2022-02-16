Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз» завершился победой «столичных» со счетом 4:1.

Дубль в матче оформил форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб.

Овечкин сократил расстояние от Яромира Ягра, который занимает третью строчку в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, до пяти шайб. Теперь на счету Александра 761 гол, на счету чешского форварда 766 заброшенных шайб.

На втором месте рейтинга идет Горди Хоу с 801 шайбой. Лидирует в списке Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

Сегодняшний дубль позволил Александру Овечкину обойти Ягра по количеству сезонов в НХЛ с как минимум 30 заброшенными шайбами и выйти на второе место в истории по этому показателю.