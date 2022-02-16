На зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 16 февраля, пройдут лыжные командные спринтерские гонки. Первыми на старт выйдут женщины.
Из-за низкой температуры воздуха полуфиналы командных спринтов перенесли на 10:15 по московскому времени.Прямую трансляцию гонки проведет телеканал «Матч ТВ».
Финалы пройдут в 12:15 по московскому времени. Их покажут по телеканалу «Россия 1».
Тренерский штаб сборной России заявил на гонку Наталью Непряеву и Юлию Ступак.
Фаворитками в гонке считаются шведки. В спринт-эстафете выступит олимпийская чемпионка Йонна Сундлинг и серебряный призер Игр Майя Дальквист.
В мужской гонке побегут двукратный олимпийский чемпион Пекине Александр Большунов и бронзовый призер Игр-2022 Александр Терентьев. Их полуфиналы начнутся в 11:15 по московскому времени.
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