На зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 16 февраля, пройдут командные спринтерские гонки у лыжников.
Полуфиналы соревнований перенесли на 11:15 по московскому времени из-за аномально низких температур в кластере Чжанчзякоу. Прямую трансляцию проведет телеканал «Матч ТВ».
Финальные забеги пройдут в 12:15 по московскому времени. Их покажут по телеканалу «Россия 1».
Сборную России в мужской спринтерской гонке представят олимпийский чемпион Пекина в эстафете и скиатлоне Александр Большунов и бронзовый призер Игр-2022 в спринте Александр Терентьев.
Фаворитами гонки считаются Эрик Вальнес и Йоханнес Клэбо из Норвегии.
В женской гонке сборную России представят олимпийские чемпионки в эстафете Юлия Ступак и Наталья Непряева.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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