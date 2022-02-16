В Пекине (Китай) проходит четвертьфинальный матч хоккейного турнира в рамках зимних Олимпийских игр. Сегодня, 16 февраля, встречаются сборные России и Дании.

Прямую трансляцию матча ведет Первый канал.

Датчане играют без лидера сборной Никласа Йенсена.

В начале первого периода обе команды пытались атаковать, но реализовать моменты не удавалось.

На 14-й минуте матча Вадим Шипачев открыл счет. После броска Никиты Гусева шайба отскочила на клюшку капитана. Он с острого угла резко отправил ее в сетку ворот голкипера сборной Дании.

В первом периоде матча сборная России ведет по количеству бросков в створ. К 15-й минуте матча счет был 11:2 в пользу россиян.

В матче группового этапа Олимпиады сборная России обыграла команду Дании со счетом 2:0.