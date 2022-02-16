На Олимпийских играх в Пекине сегодня, 16 февраля, пройдет женская эстафета по биатлону.
Начало гонки – в 10:45 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований проведет телеканал «Россия 1».
Сборную России на первом этапе представит Ирина Казакевич. Она передаст эстафету Кристине Резцовой. Третий этап побежит Светлана Миронова, а финишировать будет Ульяна Нигматуллина.
Ранее появилась информация, что в гонке должна была принимать участие запасная биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) вместо Светланы Мироновой, которая неубедительно показала во время прошедших на Олимпиаде гонок. Однако тренеры не смогли договориться со спортсменкой.
В мужской эстафете Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов вчера, 15 февраля. стали бронзовыми призерами.
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