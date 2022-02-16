На Олимпийских играх в Пекине сегодня, 16 февраля, дан старт лыжной командной эстафете. Первыми на старт выйдут женщины.

Команды начали соревнования в 10:15 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция полуфиналов доступна по ссылке.

Сборная России в составе Натальи Непряевой и Юлии Ступак попала во второй полуфинал с лидерами соревнования – командой Швеции. Тренерский штаб соперников заявил на гонке олимпийскую чемпионку в спринте в Пекине Йонну Сундлиг и серебряного призера Игр-2022 Майю Дальквист.

Также в один полуфинал со сборной России попали команды Норвегии, Финляндии и Италии.

Финал командного спринта начнется в 12:15 по московскому времени.

В аналогичной гонке у мужчин за сборную России побегут Александр Терентьев и Александр Большунов.