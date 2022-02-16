На Олимпийских играх в Пекине сегодня, 16 февраля, дан старт женской эстафете по биатлону.

Спортсменки отправились на дистанцию в 10:45 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Каждая биатлонистка пробежит 6 километров и зайдет на два огневых рубежа. У спортсменок будет по 3 дополнительных патрона на каждый из них. Если закрыть мишень восемью выстрелами не получится, придется уйти на штрафные круги.

За сборную России на первом этапе побежит Ирина Казакевич. Следом на дистанцию уйдет Кристина Резцова. Третьей стартует Светлана Миронова, а финишировать будет Ульяна Нигматуллина.

Вчера, 15 февраля, мужская сборная России заняла третье место в аналогичной гонке на Олимпиаде.