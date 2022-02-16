В Пекине (Китай) завершились соревнования горнолыжников в слаломе в рамках зимних Олимпийских игр. Финалы прошли сегодня, 16 февраля.
Олимпийским чемпионом стал горнолыжник из Франции Клеман Ноэль. Второе место занял представитель Австрии Йоханнес Штрольц (+0,61). Тройку призеров замкнул горнолыжник из Норвегии Себастьян Фосс-Солевогу (+0,70).
Лучший из россиян – Александр Хорошилов, занял 10-е место.
Иван Кузнецов не смог завершить первую попытку и выбыл из борьбы за медали.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля 2022 года. На соревнованиях будет разыграно 109 комплектов наград. Из них 41 – у мужчин, 46 – у женщин и 12 – в смешанных командах.
Планируется, что участие в Олимпиаде примут 1892 спортсмена.
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