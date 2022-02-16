На Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжается четвертьфинальный матч хоккейного турнира между Россией и Данией.
Счет в матче на 14-й минуте матча открыл капитан сборной России Вадим Шипачев с передачи Никиты Гусева.
На третьей минуте второго периода шайбу в ворота российского голкипера забросил Франс Нильсен. Россияне оказались в меньшинстве из-за удаления Сергея Плотникова за подножку, и датчане воспользовались шансом.
На 35-й минуте матча сборную России вывел вперед Никита Нестеров. Голевую передачу на свой счет вновь записал Никита Гусев.
В первом четвертьфинале сборная Словакии обыграла национальную команду США и первой вышла в полуфинал Олимпийских игр.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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