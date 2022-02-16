На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) сегодня, 16 февраля, стартовали соревнования лыжников в командной эстафете.
Полуфинальные соревнования у мужчин начались в 11:15 по московскому времени. Прямую трансляцию ведет телеканал «Матч ТВ».
Финалы начнутся в 12:15 по московскому времени. Их покажут по телеканалу «Россия 1».
Сборную России в мужской спринтерской гонке представляет олимпийский чемпион Пекина в эстафете и скиатлоне Александр Большунов и бронзовый призер Игр-2022 в спринте Александр Терентьев.
В числе фаворитов гонки значится команда Норвегии. За команду побегут олимпийский чемпион в спринте Йоханнес Клэбо и Эрик Вальнес.
В женской гонке сборную России представляют олимпийские чемпионки в эстафете Юлия Ступак и Наталья Непряева.
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