В Пекине (Китай) завершился матч 1/4 финала хоккейного турнира зимних Олимпийских игр между командами России и Дании. Подопечные Алексея Жамнова обыграли датчан со счетом 3:1.
Первую шайбу в матче на 13-й минуте забросил капитал команды Вадим Шипачев с передачи Никиты Гусева.
Во втором периоде датчане сравняли счет в большинстве. Франс Нильсен забросил шайбу на 23-й минуте матча.
Через двенадцать минут Никита Гусев вновь отдал голевую передачу. В этот раз – на Никиту Нестерова.
На 55-й минуте матча голкипер сборной России Иван Федотов остановил контратаку датчан. А затем началась голевая атака россиян.
Вячеслав Войнов подобрал шайбу в центре зоны и нанес бросок в угол ворот голкипера сборной Дании на 56-й минуте.
Окончательный счет в матче – 3:1 в пользу сборной России.
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