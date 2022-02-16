В Пекине (Китай) завершился матч 1/4 финала хоккейного турнира зимних Олимпийских игр между командами России и Дании. Подопечные Алексея Жамнова обыграли датчан со счетом 3:1.

Первую шайбу в матче на 13-й минуте забросил капитал команды Вадим Шипачев с передачи Никиты Гусева.

Во втором периоде датчане сравняли счет в большинстве. Франс Нильсен забросил шайбу на 23-й минуте матча.

Через двенадцать минут Никита Гусев вновь отдал голевую передачу. В этот раз – на Никиту Нестерова.

На 55-й минуте матча голкипер сборной России Иван Федотов остановил контратаку датчан. А затем началась голевая атака россиян.

Вячеслав Войнов подобрал шайбу в центре зоны и нанес бросок в угол ворот голкипера сборной Дании на 56-й минуте.

Окончательный счет в матче – 3:1 в пользу сборной России.

Ранее в полуфинал Олимпиады вышла сборная Словакии.