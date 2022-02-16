В Пекине (Китай) прошла официальная тренировка российских фигуристок. Сегодня, 16 февраля, на лед вышли Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Напомним, по итогам короткой программы Валиева стала первой, Щербакова – второй, Трусова заняла четвертое место.

Камила Валиева без ошибок сделала четверной сальхов, тройной аксель, каскад четверной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад четверной тулум – тройной сальхов через ойлер, тройной флип – тройной тулуп. В финале фигуристка прыгнула тройной лутц.

Анна Щербакова прыгнула каскаиз из четверного флипа и тройного тулупа, затем сделала бабочку, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, двойной аксель, тройой лутц – тройной риттбергер. Щербакова упала на тройном флипе, а затем чисто прыгнула тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.

Александра Трусова упала с четверного флипа, затем сделала двойной альхов, четверной тулуп на две ноги, двойной аксель, четверной лутц – тройной тулуп. Александра упала с четверного лутца, а затем чисто исполнила каскад из тройного лутца и тройного сальхова через ойлер.

Фигуристки выступят с произвольной программой завтра, 17 февраля. Начало – в 13:00 по мск.