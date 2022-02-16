На Олимпийских играх в Пекине (Китай) сегодня, 16 февраля, завершились полуфиналы в лыжном командном спринте у женщин.
Спортсменки пробежали по 3 этапа по 1,5 километров классическим стилем.
Сборную России представляли олимпийские чемпионки в эстафете Юлия Ступак и Наталья Непряева. Лыжницы выступили во втором полуфинале.
Напрямую из первого полуфинала прошли команды Германии, США, Австрии, Швейцарии, Франции и Польши.
Россиянки бежали во втором полуфинале. Ступак и Непряева вышли в финальную часть соревнований вместе с национальными командами Финляндии, Швеции и Норвегии.
Мужскую сборную России в командном спринте представляют Александр Большунов и Александр Терентьев.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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