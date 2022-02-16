Руководство «Зенита» готово предложить форварду Артему Дзюбе новый контракт. Об этом сообщает «Спорт-экпресс».

По информации источника, окончательное решение по данному вопросу примет главный тренер команды Сергей Семак.

Пока наставник «Зенита» сомневается, что Артем Дзюба нужен команде в будущем. Напомним, нынешнее соглашение с форвардом рассчитано до лета 2022 года.

33-летний нападающий выступает за команду из Санкт-Петербурга с 2015 года. В июле 2020 года он продлил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1». По окончании сезона-2021/2022 контракт может быть автоматически продлен на один год, если Артем проведет на поле не меньше 7- процентов игрового времени.

В текущем сезоне Дзюба вышел на поле в 23 матчах «Зенита» во всех турнирах. Артем забил 10 голов и отдал 6 передач.