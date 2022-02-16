Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России в матче с командой Дании в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Сборная России выиграла матч со счетом 3:1. Капитан сборной России Вадим Шипачев забросил вторую шайбу команды и первую – личную на турнире.

Экс-хоккеист добавил, что главное то, что команда вышла в полуфинал Олимпийских игр. Кожевников полагает, что сборной России нужно играть уверенней. Пока национальную команду подводит реализация моментов. Семенову и Слепышеву нужно было забивать.

«Шипачев неплохо сегодня играл, вылезает из окопов. Но это все равно не та игра Шипачева, которую мы знаем, и которую он может показывать«, – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Также в 1/2 финала Олимпиады вышла национальная команда Словакии, выбив с турнира сборную США.