Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой, допинг-тест которой дал положительный результат, подтвердил, что принимал препарат для сердца. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на документы слушаний по делу спортсменки.

Ранее глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд заявил, что запрещенный триметазидин мог попасть в организм Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.

По информации источника, дедушка Камилы предоставил суду видеозапись из машины. Он рассказал, что постоянно употреблял триметазидин, когда у него случались приступы. Мужчина показал на камеру пакет с лекарством.

Мама Валиевой также выступила во время слушания. Она заявила, что дедушка спортсменки постоянно сопровождал 15-летнюю фигуристку на тренировки и сидел с внучкой, пока мама работала.