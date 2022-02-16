На Олимпийских играх в Пекине (Китай) стартовал финал командного спринта у лыжников.

Женщины начали гонку в 12:15 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований ведет телеканал «Россия 1».

Женская сборная России в составе Юлии Ступак и Натальи Непряевой вышла в финал Олимпиады с первого места. Также в гонке примут участие команды Германии, Финляндии, США, Швеции, Австрии, Норвегии, Швейцарии, Франции и Польши.

Мужчины начнут соревнования в 12:45 по московскому времени.

Сборную России представляют Александр Большунов и Александр Терентьев.

Терентьев упал в полуфинале, но сборная России смогла догнать соперников и выйти в финальную часть соревнований как лаки-лузер. Также в финале примут участие команды Италии, Норвегии, Швеции, Франции, Швейцарии, Финлянции, Австрии, Канады и США.