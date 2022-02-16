На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершилась женская эстафета. Сегодня, 16 февраля, биатлонистки приняли участие в гонке 4х6 километров.

Сборная Швеции с Эльвирой Оберг на финальном этапе выиграла Олимпийские игры в женской эстафете

Сборная России в составе Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла второе место.

Тройку призеров замкнули представительницы национальной команды Германии.

Казакевич передала эстафету седьмой, Кристина Резцова догнала преследовательниц и отправила Светлану Миронову в гонку с отрывом от преследовательниц в 28 секунд.

Миронова зашла на штрафной круг, но передала эстафету Нигматуллиной в топ-3. Ульяна смогла удержаться в группе лидеров и пришла к финишу второй.

Мужская сборная России вчера, 15 февраля, упустила золото Олимпийских игр на последнем этапе и заняла третье место.