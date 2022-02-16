На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершилась женская эстафета. Сегодня, 16 февраля, биатлонистки приняли участие в гонке 4х6 километров.
Сборная Швеции с Эльвирой Оберг на финальном этапе выиграла Олимпийские игры в женской эстафете
Сборная России в составе Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла второе место.
Тройку призеров замкнули представительницы национальной команды Германии.
Казакевич передала эстафету седьмой, Кристина Резцова догнала преследовательниц и отправила Светлану Миронову в гонку с отрывом от преследовательниц в 28 секунд.
Миронова зашла на штрафной круг, но передала эстафету Нигматуллиной в топ-3. Ульяна смогла удержаться в группе лидеров и пришла к финишу второй.
Мужская сборная России вчера, 15 февраля, упустила золото Олимпийских игр на последнем этапе и заняла третье место.
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