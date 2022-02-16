Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев пробились в финал командного спринта на зимних Олимпийских играх в Пекине. Полуфиналы прошли сегодня, 16 февраля.

Российские лыжники показали пятый результат в своем полуфинале, но прошли в следующую стадию как лаки-лузеры (первый полуфинал был слабее).

Финал состоится сегодня, 16 февраля. Начало – в 12:45 по московскому времени. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Победу в забеге со сборной России одержала сборная Италии. На втором месте расположилась национальная команда Швеции. Третьими стали швейцарцы, а четвертыми – австрийцы.

В финале выступят Россия, Италия, Швеция, Швейцария, Австрия, Норвегия, Франция, Финляндия, Канада и США.