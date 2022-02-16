Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о завоевании женской сборной России по биатлону серебра в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина уступили в эстафете только представительницам команды Швеции. Третье место заняли представительницы Германии.

«Очень здорово! Надо сказать спасибо Экхофф, что она похоронила Норвегию. Серебро – это успех! За Миронову переживали больше остальных, но все молодцы. Кристина Резцова отлично прошла гонку! Она сделала задел, спасибо ей за прекрасный этап«, – цитирует Тихонова «Чемпионат».

Экс-биатлонист добавил, что главное, чтобы серебро не застилало глаза руководству СБР и болельщикам. Тихонов, по-прежнему, считает, что уровень главного тренера сборной России не соответствует уровню команды.