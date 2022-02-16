Мужская сборная России по керлингу уступила национальной команде Великобритании в матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 6:8. Для россиян это поражение стало пятым в олимпийском турнире. Сборная Британии одержала пятую победу подряд.
Сборную России представляли капитан Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).
Ранее сборная России проиграла США, выиграла матч у Китая, уступила Швейцарии, выиграла матч у Дании. Затем россияне обыграли Италию, проиграли Швеции и Норвегии, но одолели Канаду.
Таким образом, сборная России не смогла пробиться в плей-офф зимних Олимпийских игр в Пекине.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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