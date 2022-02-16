Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после победы над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады заявил, что команда устала от негатива в российских медиа.

Жамнов отказался соглашаться с тем, что сборной России сильно везет на Олимпийских играх в Пекине. Он предложил вернуться к этому вопросу 20 февраля.

«О нашей команде в Telegram постоянно пишут бред. Вот отвечаешь на вопросы журналистов из Северной Америки – у них только про спорт и один позитив. У нас же постоянно придумывают какую-то чушь. И столько негатива! Мы правда, устали от этого», – цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Главного тренера сборной России по хоккею тревожит, что спортсмены никак не могут расслабиться и заиграть в хоккей. Его подопечные должны почувствовать уверенность в себе и наслаждаться каждым моментом.

Соперник сборной России по полуфиналу на Олимпийских играх определится позже.