Сегодня, 16 февраля, завершился женский командный спринт у лыжниц на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсменки пробежали гонку классическим стилем.

Олимпийскими чемпионками в командном спринте стали представительницы сборной Германии.

Второе место заняла сборная Швеции с олимпийской чемпионкой Пекина в спринте Йонной Сундлинг и серебряным призером Игр-2022 Майей Дальквист.

Сборная России в составе Юлии Ступак и Натальи Непряевой заняла третье место. Лыжницы пробились в финал соревнований с первого места, но в решающей гонке пропустили шведок и немок.

На финише эстафеты Наталья Непряева уступила соперницам, хотя в последний подъем зашла первой.

Мужскую сборную России представляют Александр Большунов и Александр Терентьев. Российские лыжники также вышли в финал соревнований.