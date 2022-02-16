На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершился командный спринт.

Напомним, российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев вышли в финал спринт-эстафеты как лаки-лузеры. Спортсмены не смогли пробиться напрямую из-за падения Терентьева.

Олимпийскими чемпионами в эстафете стали представители сборной Норвегии Эрик Вальнес и Йоханнес Клэбо. Норвежский финишер ушел от соперников на последнем подъеме.

Второе место заняла команда Финляндии с Йони Мяки на финише. Он не пустил Александра Терентьева вперед в створе.

Представитель сборной России финишировал третьим.

Таким образом, сборная России по лыжным гонкам сегодня, 16 февраля, завоевала две бронзы в командном спринте.

Ранее Наталья Непряева и Юлия Ступак уступили в финале представительницам Швеции и Германии.