На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершился командный спринт.
Напомним, российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев вышли в финал спринт-эстафеты как лаки-лузеры. Спортсмены не смогли пробиться напрямую из-за падения Терентьева.
Олимпийскими чемпионами в эстафете стали представители сборной Норвегии Эрик Вальнес и Йоханнес Клэбо. Норвежский финишер ушел от соперников на последнем подъеме.
Второе место заняла команда Финляндии с Йони Мяки на финише. Он не пустил Александра Терентьева вперед в створе.
Представитель сборной России финишировал третьим.
Таким образом, сборная России по лыжным гонкам сегодня, 16 февраля, завоевала две бронзы в командном спринте.
Ранее Наталья Непряева и Юлия Ступак уступили в финале представительницам Швеции и Германии.
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