Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли третье место в командном спринте классическим ходом на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Россия впервые с 2010 года завоевала медали в женском командном спринте на Олимпийских играх. В Ванкувере бронзу завоевали Ирина Хазова и Наталья Коростелева.

Ранее Россия не брала медали ОИ в этой дисциплине.

Сегодня, 16 февраля, олимпийскими чемпионками стали представительницы сборной Германии. Золото завоевали Катарина Хеннинг и Виктория Карль. Вторыми стали представительницы Швеции Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.

Финальной гонкой на Олимпиаде в Пекине для женщин станет масс-старт свободным стилем на 30 километров. Он пройдет 20 февраля. Начало – в 9:30 по московскому времени.