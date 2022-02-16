Голкипер сборной России Иван Федотов прокомментировал победу над командой Дании (3:1) в четвертьфинале Олимпийских игр в Пекине. Вратарь также отметил спасение защитника команды Вячеслава Войнова, который вытащил шайбу из пустых ворот в концовке матча.

Федотов отметил, что матч был тяжелый. Во время первых двух периодов у вратаря было мало работы, нужно было стараться держать себя в концентрации. А вот в третьем периоде Ивану пришлось поработать.

«Должен Войнову ужин за сейв из пустых ворот? Пусть он мне за первые две игры ужин сделает. А если серьезно, то Слава – молодчик по жтому моменты, здорово сыграл. Неприятный рикошет, я всем телом останавливал шайбу, и так получилось, что я сыграл чересчур жестко«, – цитирует Федотова «Матч ТВ».

Сборная России сыграет в полуфинале Олимпийских игр 18 февраля.