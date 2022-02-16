Российский лыжник Александр Терентьев не смог сдержать слез после финиша в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине, где с Александром Большуновым завоевал бронзу.

Напомним, Терентьев уступил на финише представителю национальной команды Норвегии Йоханнесу Клэбо и финну Йони Мяки. Партнер Терентьев по команде Александр Большунов не вышел поддержать молодого лыжника после финиша.

Утешать спортсмена пришлось тренеру национальной команды Егору Сорину.

На цветочной церемонии Александр Большунов все же нашел в себе силы улыбнуться и взять Терентьева за руку. Молодой лыжник выглядел опечаленным.

Ранее Александр Терентьев стал бронзовым призером в индивидуальном спринте.

Финальной гонкой для российских лыжников станет масс-старт на 15 км. Он пройдет 19 февраля.